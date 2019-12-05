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    Новини

    На дорогах Києва горіли два автомобілі

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    На дорогах Києва горіли два автомобілі

    Пожежі сталися в автомобілях Opel і Renault

    За останню добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію автомобільних пожеж.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 4 грудня о 18:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул. Іллєнка Юрія, 12, зайнявся легковий автомобіль Opel. «На місце події негайно виїхали рятувальники Шевченківського району. О 19:00 до чергової частини була передана інформація про повну ліквідацію загоряння. В результаті пожежі пошкоджено панель приладів та лобове скло», - йдеться в повідомленні.

    Наступний виклик стосовно автомобільної пожежі надійшов до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві вже 5 грудня о 03:45. За наданою інформацією біля проїжджої частини дороги на вул. Постова, 75, в автомобілі Renault виникла пожежа. На місце події виїхали рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 04:37 вогнеборці загасили пожежу. Внаслідок займання в автомобілі Renault пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття.

    У всіх вищезазначених випадках ніхто не постраждав.

    Причини виникнення даних пожеж наразі з’ясовуються.

    Нагадаємо, у ніч на 4 грудня у дворі 18-поверхового житлового будинку на вул. Драгоманова, 15А в Дарницькому районі горіли три автомобілі.

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