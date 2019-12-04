У дворі будинку на Позняках згоріли три автомобілі



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Вогнеборці за 20 хвилин ліквідували загорання Фото: ДСНС

Займання виникло в автомобілі Mazda CX-7 з розповсюдженням на поруч припарковані дві автівки

У ніч на середу, 4 грудня, виникла пожежа в автомобілі у дворі 18-поверхового житлового будинку на вул. Драгоманова, 15А в Дарницькому районі Києва. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 3:12.

На місце події прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в автомобілі Mazda CX-7 з розповсюдженням вогню на поруч розташовані автівки Peugeot та Hyundai Tucson, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 3:33 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок загоряння в автомобілях Mazda та Peugeot вогнем знищено салон та моторний відсік, в автомобілі Hyundai пошкоджено передній бампер, дзеркало, скло, колесо та лакофарбове покриття.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 3 грудня ввечері у центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу «Новопечерські липки» спалахнула пожежа.

Вранці 3 грудня сталася пожежа у житловому будинку на вул. Братиславська, 8 у Деснянському районі столиці.