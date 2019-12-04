У дворі будинку на Позняках згоріли три автомобілі
Займання виникло в автомобілі Mazda CX-7 з розповсюдженням на поруч припарковані дві автівки
У ніч на середу, 4 грудня, виникла пожежа в автомобілі у дворі 18-поверхового житлового будинку на вул. Драгоманова, 15А в Дарницькому районі Києва. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 3:12.
На місце події прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в автомобілі Mazda CX-7 з розповсюдженням вогню на поруч розташовані автівки Peugeot та Hyundai Tucson, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
О 3:33 бійці ліквідували пожежу.
Внаслідок загоряння в автомобілях Mazda та Peugeot вогнем знищено салон та моторний відсік, в автомобілі Hyundai пошкоджено передній бампер, дзеркало, скло, колесо та лакофарбове покриття.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Як повідомлялося, 3 грудня ввечері у центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу «Новопечерські липки» спалахнула пожежа.
Вранці 3 грудня сталася пожежа у житловому будинку на вул. Братиславська, 8 у Деснянському районі столиці.