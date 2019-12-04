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    Новини

    У дворі будинку на Позняках згоріли три автомобілі

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    Вогнеборці за 20 хвилин ліквідували загорання - У дворі будинку на Позняках згоріли три автомобілі
    Вогнеборці за 20 хвилин ліквідували загорання
    Фото: ДСНС

    Займання виникло в автомобілі Mazda CX-7 з розповсюдженням на поруч припарковані дві автівки

    У ніч на середу, 4 грудня, виникла пожежа в автомобілі у дворі 18-поверхового житлового будинку на вул. Драгоманова, 15А в Дарницькому районі Києва. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 3:12.

    На місце події прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в автомобілі Mazda CX-7 з розповсюдженням вогню на поруч розташовані автівки Peugeot та Hyundai Tucson, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 3:33 бійці ліквідували пожежу.

    Внаслідок загоряння в автомобілях Mazda та Peugeot вогнем знищено салон та моторний відсік, в автомобілі Hyundai пошкоджено передній бампер, дзеркало, скло, колесо та лакофарбове покриття.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 3 грудня ввечері у центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу «Новопечерські липки» спалахнула пожежа.

    Вранці 3 грудня сталася пожежа у житловому будинку на вул. Братиславська, 8 у Деснянському районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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