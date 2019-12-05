Стала відома ймовірна причина пожежі в одеському коледжі



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За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі

Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів

Пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.

Про це повідомили в Одеській облдержадміністрації.

«За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. За даними ДСНС, ймовірною причиною став зламаний подовжувач», — йдеться в повідомленні.

Точні причини виникнення загоряння встановлять фахівці. Наразі вони не можуть оглянути приміщення, оскільки через пожежу існує загроза обвалення стін.

Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів.

«Зараз головне завдання — надати допомогу постраждалим і продовжити пошуки. Працюють кілька гарячих ліній, куди можуть звертатися громадяни щодо цього інциденту», написав у Facebook очільник Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, «медики надають допомогу всім пацієнтам і борються за їхнє життя. Лікарні повністю забезпечені медикаментами. Також група психологів готова додатково надавати допомогу причетним до інциденту».

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 29 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Станом на вечір середи місцезнаходження ще 13 осіб залишалося невідомим.

Рятувальники ввечері 4 грудня ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.