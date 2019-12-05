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    Стала відома ймовірна причина пожежі в одеському коледжі

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    За&nbsp;попередніми даними, пожежа почалася у&nbsp;зачиненому приміщенні на&nbsp;третьому поверсі - Стала відома ймовірна причина пожежі в одеському коледжі
    За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі

    Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів

    Пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу  могла виникнути через зламаний подовжувач.

    Про це повідомили в Одеській облдержадміністрації.

    «За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. За даними ДСНС, ймовірною причиною став зламаний подовжувач», — йдеться в повідомленні.

    Точні причини виникнення загоряння встановлять фахівці. Наразі вони не можуть оглянути приміщення, оскільки через пожежу існує загроза обвалення стін.

    Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів.

    «Зараз головне завдання — надати допомогу постраждалим і продовжити пошуки. Працюють кілька гарячих ліній, куди можуть звертатися громадяни щодо цього інциденту», написав у Facebook очільник Одеської ОДА Максим Куций.

    За його словами, «медики надають допомогу всім пацієнтам і борються за їхнє життя. Лікарні повністю забезпечені медикаментами. Також група психологів готова додатково надавати допомогу причетним до інциденту».

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 29 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

    Станом на вечір середи місцезнаходження ще 13 осіб залишалося невідомим.

    Рятувальники ввечері 4 грудня ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

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