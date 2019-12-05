На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей



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На гірськолижному курорті Щирк стався вибух газу в житловому будинку Фото: ЕРА

Під завалами будинку можуть перебувати вісім осіб, включаючи дітей

У Польщі на гірськолижному курорті Щирк ввечері 4 грудня стався вибух газу в житловому будинку.

Як повідомляє PolskieRadio24, в результаті інциденту триповерхова будівля завалилася.

Відзначається, що після вибуху в будівлі також почалася пожежа. Рятувальники гасять її і розбирають уламки.

За інформацією комунального штабу пожежної охорони міста Бельсько-Бяла, під завалами будинку можуть перебувати вісім осіб, включаючи дітей.

На місці події працюють понад 100 рятувальників, а також співробітники поліції та бригади швидкої допомоги.

Як уточнив представник Польської газової компанії (PSG) Артур Міхневич, причиною вибуху могли стати роботи щодо буріння газопроводу сторонньою компанією.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 29 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Станом на вечір середи місцезнаходження ще 13 осіб залишалося невідомим.