  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей

    • Розсилка
    На гірськолижному курорті Щирк стався вибух газу в житловому будинку - На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей
    На гірськолижному курорті Щирк стався вибух газу в житловому будинку
    Фото: ЕРА

    Під завалами будинку можуть перебувати вісім осіб, включаючи дітей

    У Польщі на гірськолижному курорті Щирк ввечері 4 грудня стався вибух газу в житловому будинку.

    Як повідомляє PolskieRadio24, в результаті інциденту триповерхова будівля завалилася.

    Відзначається, що після вибуху в будівлі також почалася пожежа. Рятувальники гасять її і розбирають уламки.

    За інформацією комунального штабу пожежної охорони міста Бельсько-Бяла, під завалами будинку можуть перебувати вісім осіб, включаючи дітей.

    На місці події працюють понад 100 рятувальників, а також співробітники поліції та бригади швидкої допомоги.

    Як уточнив представник Польської газової компанії (PSG) Артур Міхневич, причиною вибуху могли стати роботи щодо буріння газопроводу сторонньою компанією.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей
    На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей
    На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей
    На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей
    На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей
    На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей
    На гірськолижному курорті у Польщі прогримів вибух: під завалами шукають людей

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 29 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

    Станом на вечір середи місцезнаходження ще 13 осіб залишалося невідомим.

    пожежа вибух Польща рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ