На фасадах будівель у Києві з’являються мініатюрні мозаїки (фото)



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Рука з сигаретою Фото: Pomme de boue

Києвом вже розвішано близько 140 мініатюр

У Києві на різноманітних спорудах та фасадах можна помітити мініатюрні мозаїчні об’єкти. Десь – це рука з сигаретою, десь – обличчя або склянка в червоній калюжі. Ці мозаїки створює мистецьке угруповання Pomme de boue.

Колектив не став повідомляти імена та взагалі будь-які дані про учасників, зате розповів про мету самої ініціативи.

«Нам було дуже прикро за стан так званого стріт-арту в Києві. Вулична краса стагнує, хтось жваво береться за справу, а потім кидає. З упертих і живих вуличних митців – 665+Скот і Сестри Фельдман. Ще Володимир Білоконь. Це – надзвичайно мало», – анонімно розповідає керівник Pomme de boue.

Ініціатива стартувала у 2018 році. Спочатку колектив колов плитку молотком, потім дізналися, як працює техніка склорізання. Регулярне виробництво почалося в жовтні. Відтоді Києвом вдалося розвісити близько 140 мініатюр. У Pomme de boue пояснюють, що виготовлення майже кожного виробу – імпровізація.

«Наші мініатюри губляться у візуальному гуркоті. Зате ми можемо кріпити їх в такі місця і на такі стіни, куди графітистам і стріт-артистам ходу немає. Нам нецікаво повторюватись. Графітисти цим, на жаль, страждають», - зазначили в мистецькому угрупованні.

У Pomme de boue вважають, що їхня творчість вибудовує нові стосунки з містом. На їхню думку, дрібниця здатна змінити простір перехрестя і навіть виконати роль ліхтаря. Однак на Подолі тиждень тому невідомі почали ліквідацію мозаїк. До цього, впродовж півроку, зі стін зникло 15 об’єктів, а за минулий тиждень – одразу десять, розповідають у Pomme de boue. При цьому після руйнації в стінах залишилися дірки.

Колектив збирається і далі встановлювати мозаїки по всьому Подолу, але вже не буде демонструвати загальні плани, публікуючи роботи у соцмережах.

«Хіпстери, міська молодь – доволі депресивні. Нас не дуже цікавить, чи це мистецтво, стріт-арт або відродження радянської монументальної мозаїки. Нас цікавить місто та боротьба з депресивністю», – пояснюють автори Pomme de boue.

Стежити за оновленнями робіт від колективу можна в Instagram та Facebook.

Джерело: Хмарочос