Пішов з життя скульптор, який створив герб Києва



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Помер скульптор Борис Довгань

Скульптор Борис Довгань спільно з архітектором Флоріаном Юр'євим створив колишній герб Києва «Золота гілка каштана»

У Києві на 91-му році життя помер український скульптор, автор герба столиці України, Борис Довгань. Про це повідомила письменниця Тетяна Стус у Facebook.

Борис Степанович Довгань народився в Києві на Пріорці.

З 1947 до 1950 року навчався в Київському училищі прикладних мистецтв, де отримав спеціальність ліпника, модельника і формувальника.

З 1950 до 1956 року навчався в Київському художньому інституті. Після закінчення інституту - на творчій роботі, паралельно - з 1950 до 1961 року - викладав скульптуру в Київській художній середній школі ім. Тараса Шевченка.

Він був членом Спілки художників України з 1965 року, а також почесним академіком Національної академії мистецтв України з 2009 року.

Найвідоміші роботи скульптора: пам'ятник Художникам-жертвам репресій (1996), пам'ятник Пушкіну в Гурзуфі (1987), пам'ятник Папі Римському - Іоанну-Павлу II в Києві на території посольства Ватикану (2002), меморіальні пам'ятники художнику Миколі Глущенкові і композитору Ігорю Шамо на Байковому кладовищі в Києві (1982-1986).

Також його авторству належать станкові скульптурні композиції фонтана Земля і водав Новій Каховці (1979), мармурові блоки з рельєфами Христос молиться, Учні, що поснули, Мадонна, Меркурій в Білій Церкві (2000-2008).

Особливе місце серед знаменитих його робіт має колишній герб Києва - Золота гілка каштана.

Герб столиці вирішили створити в 1965 році. Тоді Києву присвоїли звання місто-герой. У грудні 1966 року оголосили конкурс, у якому перемогла робота архітектора Флоріана Юр'єва і скульптора Бориса Довганя. Герб затвердили 27 травня 1969 року. Вони розмістили на двокольоровому щиті золоті серп і молот, нагородний знак - Золоту Зірку. На червоно-блакитному тлі знаходився напис Київ. Срібний лук символізував древній герб міста, а золоте зображення квітучої гілки каштана мало стати символом розквіту міста.