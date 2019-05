Картину Нельсона Мандели продали на аукціоні за $112 тисяч

Картина під назвою The Cell Door, Robben Island була написана Нельсоном Манделою в 2002 році

На аукціоні в Нью-Йорку за $112 тисяч продали картину колишнього президента Південно-Африканської Республіки ( ПАР) Нельсона Мандели, на якій зображені двері його тюремної камери на острові Роббен.

Про це йдеться в повідомленні аукціонного будинку Bonhams.

На торги картину виставила донька колишнього президента ПАР, Пумла Маказіва. Вона розповіла, що після відходу з поста президента її батько не знаходив, чим себе зайняти.

«Я думаю, для нього мистецтво було прекрасним способом самовираження або спробою примиритися з його історією... Усім його життям», – сказала вона.

