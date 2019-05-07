Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
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Американська візажистка Райан Келлі малює на своїх губах відомих телегероїв. Цим виводить мистецтво макіяжу на абсолютно новий рівень
Келлі заснувала компанію Blend Makeup Artistry. Практикує і вдосконалює навички губного живопису протягом останніх 4 років, пише boredpanda.
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У 2015 році вона вирішила опублікувати фотографію своїх губ з вірусною «Лівою акулою», яку вперше представила Кеті Перрі.
Келлі зараз має 78 тисяч підписників в Instagram.
Джерело: Gazeta.ua