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    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах

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    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах

    Американська візажистка Райан Келлі малює на своїх губах відомих телегероїв. Цим виводить мистецтво макіяжу на абсолютно новий рівень

    Келлі заснувала компанію Blend Makeup Artistry. Практикує і вдосконалює навички губного живопису протягом останніх 4 років, пише boredpanda.

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    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах
    Візажистка з США малює відомих персонажів фільмів на губах

    У 2015 році вона вирішила опублікувати фотографію своїх губ з вірусною «Лівою акулою», яку вперше представила Кеті Перрі.

    Келлі зараз має 78 тисяч підписників в Instagram.

    Джерело: Gazeta.ua

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