На фермі під Києвом виростили велетенський гриб (фото)



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Рекордна печериця заважила 3820 г Фото: Лана Вєтрова, Facebook

Гриб вагою майже 4 кг потрапив українського реєстру рекордів

До Національного реєстру рекордів України потрапив найбільший гриб, вирощений на фермі під Києвом.

Реєстрація рекорду відбулася 8 квітня. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook керівник проекту «Національний реєстр рекордів України» Лана Вєтрова.

Велетня вирощено на грибній фермі ТОВ «Гриби-України» в Київській області.

«Найбільший в Україні гриб не влазить в жоден кошик! Рекордна печериця заважила 3820 г, діаметр капелюшка - 39 см, окружність - 114 см. Одного такого гриба вистачить, щоб нагодувати десяток людей!» - написала Вєтрова.

Нагадаємо, раніше до реєстру рекордів потрапила печериця вагою 1,98 кг і діаметром капелюшка 34 см, вирощена в Київській області на грибній фермі.