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    Новини

    На фермі під Києвом виростили велетенський гриб (фото)

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    <span lang="UK">Рекордна печериця заважила 3820 г</span> - На фермі під Києвом виростили велетенський гриб (фото)
    Рекордна печериця заважила 3820 г
    Фото: Лана Вєтрова, Facebook

    Гриб вагою майже 4 кг потрапив українського реєстру рекордів

    До Національного реєстру рекордів України потрапив найбільший гриб, вирощений на фермі під Києвом.

    Реєстрація рекорду відбулася 8 квітня. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook керівник проекту «Національний реєстр рекордів України» Лана Вєтрова.

    Велетня вирощено на грибній фермі ТОВ «Гриби-України» в Київській області.

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    «Найбільший в Україні гриб не влазить в жоден кошик! Рекордна печериця заважила 3820 г, діаметр капелюшка - 39 см, окружність - 114 см. Одного такого гриба вистачить, щоб нагодувати десяток людей!» - написала Вєтрова.

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    На фермі під Києвом виростили велетенський гриб (фото)
    На фермі під Києвом виростили велетенський гриб (фото)
    На фермі під Києвом виростили велетенський гриб (фото)
    На фермі під Києвом виростили велетенський гриб (фото)
    Фото: Лана Вєтрова, Facebook

    Нагадаємо, раніше до реєстру рекордів потрапила печериця вагою 1,98 кг і діаметром капелюшка 34 см, вирощена в Київській області на грибній фермі.

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