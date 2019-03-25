З початку року Україна імпортувала рекордний обсяг цибулі



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Збільшення імпорту цибулі до України зумовлене як зниженням власного виробництва в Україні, так і високим експортним попитом на українську цибулю

За січень та лютий 2019 року Україна імпортувала 35,4 тис. тонн цибулі, що є безпрецедентним рекордом для цього періоду

За перші два місяці поточного року імпорт цибулі до України уже перевищує показники за січень-лютий 2018 року у 62 рази.

Про це повідомляє «Українська плодоовочева асоціація».

Так, згідно з даними офіційної статистики, за січень та лютий 2019 року Україна імпортувала 35,4 тис. тонн цибулі, що є безпрецедентним рекордом для цього періоду за всю історію незалежності країни.

Для порівняння, за перші два місяці попереднього року на український ринок було завезено лише 565 тонн цибулі.

Але в той же час експорт цієї продукції з України доволі різко знизився. За офіційними звітами, з початку року українські експортери відвантажили на зовнішні ринки лише 275 тонн цибулі, що майже вдесятеро менше, ніж за січень-лютий торік.

«Збільшення імпорту цибулі до України зумовлене як зниженням власного виробництва в Україні, так і досить високим експортним попитом на українську цибулю в першій половині сезону», – коментує Тетяна Смірнова, головний аналітик асоціації.

«Проте, основні обсяги цибулі експортної якості було реалізовано на зовнішніх ринках ще до Нового року, тоді як наразі в сегменті продукції місцевого виробництва на українському ринку пропонується здебільшого цибуля, якість якої почала стрімко знижуватись через довгострокове зберігання і яку фермери намагаються реалізувати якомога швидше», - додала вона.

Проте, за словами експерта, не виключно, що вже за підсумками березня можна буде спостерігати тенденцію до зниження імпорту цибулі в Україну.

За інформацією операторів ринку, наразі імпортна цибуля користується не дуже високим попитом, адже в покупців з’явилась більш дешева альтернатива у вигляді місцевої некондиційної продукції.

«З огляду на це, гуртові компанії ще не розпродали ті обсяги, що вони імпортували на початку місяця, тож вони поки відмовляються від закупівлі нових партій», - підсумували в асоціації.

Раніше повідомлялося, що Україна встановила рекорд з імпорту цибулі у лютому.