Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції з початку року збільшився на 3%



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Найбільше зростання у січні-лютому показали Львівщина, Вінничина і Черкащина

У січні-лютому 2019 року приріст обсягів виробництва продукції рослинництва та тваринництва склав 3% (до відповідного періоду попереднього року). Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

Найбільший приріст на сьогоднішній день продемонстрували Львівська (14,7%), Вінницька (14,5%) та Черкаська (9,7%) області. Падіння обсягів виробництва спостерігається у Київській (6,4%), Миколаївській (4,5%) і Херсонській (3,8%) областях.

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Варто зазначити, що обсяги виробництва значно коливаються рік від року і залежать від погодних умов і врожаю. Наприклад, у 2018 році було зафіксовано зростання на 7,8%, а у 2017 році – падіння на 2,2%.

Таким чином, зростання обсягів виробництва за 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

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