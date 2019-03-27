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    Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції з початку року збільшився на 3%

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    Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції з початку року збільшився на 3%

    Найбільше зростання у січні-лютому показали Львівщина, Вінничина і Черкащина

    У січні-лютому 2019 року приріст обсягів виробництва продукції рослинництва та тваринництва склав 3% (до відповідного періоду попереднього року). Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

    Найбільший приріст на сьогоднішній день продемонстрували Львівська (14,7%), Вінницька (14,5%) та Черкаська (9,7%) області. Падіння обсягів виробництва спостерігається у Київській (6,4%), Миколаївській (4,5%) і Херсонській (3,8%) областях.

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    Варто зазначити, що обсяги виробництва значно коливаються рік від року і залежать від погодних умов і врожаю. Наприклад, у 2018 році було зафіксовано зростання на 7,8%, а у 2017 році  – падіння на 2,2%.

    Таким чином, зростання обсягів виробництва за 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

    Як повідомлялося раніше, Україна встановила новий рекорд з експорту яблук, а на Одещині бізнесмен вирощує мандарини та гранат у відкритому ґрунті

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