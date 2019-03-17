На 30 метрів вища за Ейфелеву. Рекорди телевежі у Вінниці



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Телевізійна вежа у Вінниці фото: vn.20minut.ua

Вінницькою телевежею можна пишатися

Тільки уявіть, коли вінницьку телевізійну вежу звели у 1961 році, вона була другою за висотою у світі після Емпайр-Стейт-Білдінг. Американський хмарочос має висоту 448 метри, а вінницький шпиль — 354 метри.

Звісно, що до Бурдж Халіфа (828 метрів) нашій вежі далеко, але її висота на 30 метрів більша за Ейфелеву вежу, що досі викликає повагу.

Ця, здавалося б, невагома конструкція важить 444 тонни!

Вона складається з металевої труби, діаметром 2,5 метри, яку утримують троси. Щогла має два рівня з трьома поперечними кріпленнями, на яких фіксуються троси. Усередині вежі знаходиться ліфт, який робить вісім зупинок і піднімається на висоту 309 метрів.

У 1998 році вінницький оператор Олександр Концевой, зняв відео про прогулянки на телевежі.

«На той час на Вінницькому державному телебаченні, де я працював, готували телепрограму про вежу і мене пустили. Знімати було не страшно. Я зовсім не боюсь висоти, не раз знімав у польоті. На телевежі відчувається вібрація, але це у вітряну погоду, тоді на вежу нікого не пускають. А ми знімали при повному штилі», — казав Концевой.

У 2001 році пройшов капітальний ремонт вежі по заміні опорних конструкцій. Були відреставровані розпірки і замінені канати-розтяжки.

З вежі транслюється більше 30 цифрових телеканали та 11 радіостанцій.

Рекорди вінницької телевежі:

Є найвищою вантовою щоглою з трубчастої сталі у світі. До 1973 року була найвищою спорудою в Україні, поки в Києві не побудували свою телевежу. Займає 17 місце серед телевеж світу по висоті та є третьою телевежею у колишньому СРСР. Нашу телевежу видно за 30 кілометрів у ясну погоду. Усередині вежі функціонує один з найбільш висотних ліфтів України.

Джерело: vn.20minut.ua