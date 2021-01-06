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    На Гостомельському шосе перекинувся Mercedes (фото)

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    Рятувальники надали допомогу автомобілю, що потрапив у ДТП - На Гостомельському шосе перекинувся Mercedes (фото)
    Рятувальники надали допомогу автомобілю, що потрапив у ДТП
    Фото: ДСНС

    Автомобіль злетів із дороги і перекинувся на дах

    У вівторок, 5 січня, на Гостомельському шосе в Оболонському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформація про ДТП надійшла до Служби порятунку 101 о 23:33, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Було встановлено, що автомобіль Mercedes-Benz під час руху з’їхав в кювет та перекинувся на дах.

    Для того, щоб попередити можливе займання та вибух, рятувальники провели роботи з відключення газової установки та акумулятора. Разом з тим допомога надавалась із перевертання автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного обладнання.

    Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 5 січня пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автівок, фури та маршрутного автобуса.

    Також 5 січня на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.

    Теги: ДТП Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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