На Гостомельському шосе перекинувся Mercedes (фото)

Рятувальники надали допомогу автомобілю, що потрапив у ДТП

Автомобіль злетів із дороги і перекинувся на дах

У вівторок, 5 січня, на Гостомельському шосе в Оболонському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформація про ДТП надійшла до Служби порятунку 101 о 23:33, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Було встановлено, що автомобіль Mercedes-Benz під час руху з’їхав в кювет та перекинувся на дах.

Для того, щоб попередити можливе займання та вибух, рятувальники провели роботи з відключення газової установки та акумулятора. Разом з тим допомога надавалась із перевертання автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного обладнання.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 5 січня пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автівок, фури та маршрутного автобуса.

Також 5 січня на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.