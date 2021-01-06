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    Новини

    На Хрещатику водійка Toyota знесла рекламний щит (фото)

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    Внаслідок ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження - На Хрещатику водійка Toyota знесла рекламний щит (фото)
    Внаслідок ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: dtp.kiev.ua

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    Увечері 5 січня на Хрещатику у столиці сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Аварія трапилася напроти будівлі Київської міської держадміністрації.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, Toyota вилетіла з дороги на тротуар та в‘їхала в рекламну конструкцію.

    За кермом автомобіля перебувала жінка, яка не впоралася з керуванням.

    У ДТП обійшлося без постраждалих.

    Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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    На Хрещатику водійка Toyota знесла рекламний щит (фото)
    На Хрещатику водійка Toyota знесла рекламний щит (фото)

    Як повідомлялося, 5 січня пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автівок, фури та маршрутного автобуса.

    Також 5 січня на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль жінка Хрещатик
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