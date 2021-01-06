На Хрещатику водійка Toyota знесла рекламний щит (фото)

У ДТП обійшлося без постраждалих

Увечері 5 січня на Хрещатику у столиці сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася напроти будівлі Київської міської держадміністрації.

Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, Toyota вилетіла з дороги на тротуар та в‘їхала в рекламну конструкцію.

За кермом автомобіля перебувала жінка, яка не впоралася з керуванням.

У ДТП обійшлося без постраждалих.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 5 січня пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автівок, фури та маршрутного автобуса.

Також 5 січня на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.