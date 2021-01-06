В Одесі вуличний гонщик спровокував масштабну ДТП, є загиблі (відео)

За даними журналістів, у ДТП загинули двоє людей, кількість постраждалих уточнюється.

Дрифтер неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів в кілька автомобілів

В Одесі ввечері 5 січня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними місцевого видання «Думская», аварію спровокував вуличний гонщик.

«Дрифтер розігнався і хотів зайти в занос на перехресті, але неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів в кілька автомобілів», – повідомляє видання.

За даними журналістів, у ДТП загинули двоє людей, кількість постраждалих уточнюється.

«В автопригоді, що сталася на перехресті вулиць Мясоїдівської та Розумовської, є загиблі та постраждалі, наразі їх кількість встановлюється», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці працюють на місці ДТП, обставини аварії встановлюються.

Як повідомлялося 5 січня, на Одещині сталося смертельне ДТП, водій втік з місця подій.