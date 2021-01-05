У Києві сталась масштабна ДТП: є постраждалі (відео)
Через ДТП на Наддніпрянському шосе утворився серйозний затор
Сьогодні, 5 січня, на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Аварія трапилася на відрізку шосе від моста Патона в напрямку Видубичів.
Як видно з оприлюдненого відео з місця ДТП, в аварію потрапили чотири автівки. Два автомобілі сильно розбиті.
У соцмережі повідомляють, що учасниками ДТП стали 5-6 авто.
Є постраждалі, їх кількість і стан уточнюються. На місце прибули дві бригади швидкої допомоги, рятувальники та поліція.
Рух серйозно ускладнено.
Крім того, ще одна ДТП сталась на Набережному шосе. Рух ускладнено від мосту Метро у напрямку мосту Патона.
Як відомо, сьогодні у столиці туман, видимість 200-500 м.
Поліцейські закликають учасників дорожнього руху під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними та обережними. Вони радять водіям:
- знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходам слід бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофору.