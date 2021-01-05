У Києві сталась масштабна ДТП: є постраждалі (відео)

В результаті ДТП дві автівки сильно розбиті

Через ДТП на Наддніпрянському шосе утворився серйозний затор

Сьогодні, 5 січня, на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася на відрізку шосе від моста Патона в напрямку Видубичів.

Як видно з оприлюдненого відео з місця ДТП, в аварію потрапили чотири автівки. Два автомобілі сильно розбиті.

У соцмережі повідомляють, що учасниками ДТП стали 5-6 авто.

Є постраждалі, їх кількість і стан уточнюються. На місце прибули дві бригади швидкої допомоги, рятувальники та поліція.

Рух серйозно ускладнено.

Крім того, ще одна ДТП сталась на Набережному шосе. Рух ускладнено від мосту Метро у напрямку мосту Патона.

ДТП на Набережному шосе

Як відомо, сьогодні у столиці туман, видимість 200-500 м.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними та обережними. Вони радять водіям:

знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам слід бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофору.