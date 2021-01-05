  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сталась масштабна ДТП: є постраждалі (відео)

    • Розсилка
    В результаті ДТП дві автівки сильно розбиті - У Києві сталась масштабна ДТП: є постраждалі (відео)
    В результаті ДТП дві автівки сильно розбиті
    Фото: скріншот відео

    Через ДТП на Наддніпрянському шосе утворився серйозний затор

    Сьогодні, 5 січня, на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Аварія трапилася на відрізку шосе від моста Патона в напрямку Видубичів.

    Як видно з оприлюдненого відео з місця ДТП, в аварію потрапили чотири автівки. Два автомобілі сильно розбиті.

    У соцмережі повідомляють, що учасниками ДТП стали 5-6 авто.

    Є постраждалі, їх кількість і стан уточнюються. На місце прибули дві бригади швидкої допомоги, рятувальники та поліція.

    Рух серйозно ускладнено.

    Крім того, ще одна ДТП сталась на Набережному шосе. Рух ускладнено від мосту Метро у напрямку мосту Патона.

    ДТП на Набережному шосе
    ДТП на Набережному шосе

    Як відомо, сьогодні у столиці туман, видимість 200-500 м.

    Поліцейські закликають учасників дорожнього руху під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними та обережними. Вони радять водіям:

    • знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
    • збільшити дистанцію між автомобілями;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
    • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

    Пішоходам слід бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофору.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies