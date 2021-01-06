Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)

Через ДТП рух дорогою було повністю перекрито

Серйозна ДТП трапилася на Окружній дорозі у столиці

У вівторок, 5 січня, пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася біля повороту на проспект Перемоги (в сторону Академмістечка).

У ДТП потрапили відразу 5 легкових авто, фура і маршрутний автобус.

На місці працювали медики швидкої допомоги й поліція.

Внаслідок ДТП є постраждалі, Інформація про них уточнюється.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, за попередніми даними, водій автомобіля Renault на повному ходу врізався в маршрутку. Незабаром на місці аварії зіткнулися ще кілька автомобілів

Через ДТП утворився серйозний затор.

На Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.