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    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)

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    Через ДТП рух дорогою було повністю перекрито - Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Через ДТП рух дорогою було повністю перекрито
    Фото: dtp.kiev.ua

    Серйозна ДТП трапилася на Окружній дорозі у столиці

    У вівторок, 5 січня, пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася біля повороту на проспект Перемоги (в сторону Академмістечка).

    У ДТП потрапили відразу 5 легкових авто, фура і маршрутний автобус.

    На місці працювали медики швидкої допомоги й поліція.

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    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Фура, автобус і п’ять автівок: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)

    Внаслідок ДТП є постраждалі, Інформація про них уточнюється.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, за попередніми даними, водій автомобіля Renault на повному ходу врізався в маршрутку. Незабаром на місці аварії зіткнулися ще кілька автомобілів

    Через ДТП утворився серйозний затор.

    На Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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