На хабарі затримано посадовця управління Держпраці Київщини (фото)



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Посадовець вимагав та отримав від підприємця 60 тис. грн Фото: СБУ

Посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури

На одержанні неправомірної вигоди викрито одного з керівників підрозділів Головного управління Держпраці у Київській області.

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України встановили, що посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури. За 60 тисяч гривень чиновник обіцяв підприємцю не відображати в акті порушення, виявлені під час перевірки. До протиправної діяльності фігурант справи залучив адвоката як посередника. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали обох зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць столиці.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Київською місцевою прокуратурою № 6.