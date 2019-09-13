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    У Харкові на хабарі 50 тисяч гривень спіймали керівника слідчого відділу

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    У Харкові на хабарі 50 тисяч гривень спіймали керівника слідчого відділу

    Правоохоронець обіцяв посприяти закриттю кримінальної справи

    Співробітники Державного бюро розслідувань викрили заступника начальника одного із відділів ГУ Нацполіції в Харківській області

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Правоохоронця, який виконував обов'язки начальника слідчого відділу, вимагав від захисника обвинуваченого 2 000 доларів.

    За гроші поліцейський обіцяв не заперечувати укладення угоди про примирення між обвинуваченим та потерпілим у кримінальному провадженні щодо завдання тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). 

    Раніше повідомлялося, що начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка у середу затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро.

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