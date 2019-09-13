У Харкові на хабарі 50 тисяч гривень спіймали керівника слідчого відділу
Правоохоронець обіцяв посприяти закриттю кримінальної справи
Співробітники Державного бюро розслідувань викрили заступника начальника одного із відділів ГУ Нацполіції в Харківській області
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Правоохоронця, який виконував обов'язки начальника слідчого відділу, вимагав від захисника обвинуваченого 2 000 доларів.
За гроші поліцейський обіцяв не заперечувати укладення угоди про примирення між обвинуваченим та потерпілим у кримінальному провадженні щодо завдання тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Раніше повідомлялося, що начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка у середу затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро.