У Харкові на хабарі 50 тисяч гривень спіймали керівника слідчого відділу



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Правоохоронець обіцяв посприяти закриттю кримінальної справи

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили заступника начальника одного із відділів ГУ Нацполіції в Харківській області

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронця, який виконував обов'язки начальника слідчого відділу, вимагав від захисника обвинуваченого 2 000 доларів.

За гроші поліцейський обіцяв не заперечувати укладення угоди про примирення між обвинуваченим та потерпілим у кримінальному провадженні щодо завдання тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Раніше повідомлялося, що начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка у середу затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро.