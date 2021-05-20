  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У центрі Києва перекинулась вантажівка і перекрила рух (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вантажівка з причепом перекинулась на бік - У центрі Києва перекинулась вантажівка і перекрила рух (відео)
    Вантажівка з причепом перекинулась на бік
    Фото: скріншот з відео

    На місці ДТП працюють патрульні, евакуатор та рятувальники

    Сьогодні, 20 травня, на Кудрявському узвозі в Києві перекинулась вантажівка з причепом. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Аварія трапилася на пішохідному переході.

    За попередніми даними, постраждалих немає.

    На місці працюють патрульні, евакуатор та рятувальники.

    Рух Кудрявським узвозом у напрямку Львівської площі ускладнено.

    Нагадаємо, 12 травня на проспекті Леся Курбаса в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Бетон вилився на дорогу

    Теги: ДТП Київ вантажівки рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У центрі Києва перекинулась вантажівка і перекрила рух (відео)