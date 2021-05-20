У центрі Києва перекинулась вантажівка і перекрила рух (відео)
Вантажівка з причепом перекинулась на бік
Фото: скріншот з відео
На місці ДТП працюють патрульні, евакуатор та рятувальники
Сьогодні, 20 травня, на Кудрявському узвозі в Києві перекинулась вантажівка з причепом. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Аварія трапилася на пішохідному переході.
За попередніми даними, постраждалих немає.
На місці працюють патрульні, евакуатор та рятувальники.
Рух Кудрявським узвозом у напрямку Львівської площі ускладнено.
Нагадаємо, 12 травня на проспекті Леся Курбаса в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Бетон вилився на дорогу