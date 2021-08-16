На Індустріальному мосту буде повністю перекрито рух (схема об’їзду)

Вночі на мосту дорожники вкладатимуть верхній шах покриття

Із 22:00 16 серпня до 05:00 17 серпня на Індустріальному шляхопроводі буде перекрито рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На Індустріальному шляхопроводі заплановано влаштувати верхній шар покриття. Роботи виконають вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт прямий проїзд через шляхопровід буде перекрито.

Схеми об’їзду:

у напрямку центру – вул. Борщагівська – з’їзд на вул. В. Гетьмана (у напрямку Караваєвих Дач) – б-р Чоколівський – вул. Волинська – вул. Авіаконструктора Антонова – вул. К. Ушинського – б-р Чоколівський – вул. В. Гетьмана – пров. Індустріальний – вул. Борщагівська;

– вул. Борщагівська – з’їзд на вул. В. Гетьмана (у напрямку Караваєвих Дач) – б-р Чоколівський – вул. Волинська – вул. Авіаконструктора Антонова – вул. К. Ушинського – б-р Чоколівський – вул. В. Гетьмана – пров. Індустріальний – вул. Борщагівська; у напрямку Борщагівки – вул. Борщагівська – з’їзд на вул. В. Гетьмана (у напрямку ст. м. «Шулявська») – вул. В. Гетьмана – просп. Перемоги – вул. П. Нестерова – вул. А. Цедіка – вул. О. Довженка – вул. В. Гетьмана.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, до кінця серпня у Києві планують завершити ремонт Індустріального шляхопроводу та ще понад 60 об’єктів дорожньої інфраструктури.