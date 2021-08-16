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    Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту

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    Обшуки тривають у службових приміщеннях&nbsp;Департаменту транспортної інфраструктури КМДА - Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту
    Обшуки тривають у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
    Фото: Київська міська прокуратура

    Посадовці та підрядник підозрюються у заподіянні збитків бюджету Києва на понад 4,5 млн грн

    Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади міста та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ДП «Укрдержбудекспертиза», у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Слідством встановлено, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено договір генпідряду щодо виконання робіт на об’єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

    У липні 2020 року виконувач обов’язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, до яких були внесені відомості про виконання упродовж квітня-травня 2020 року роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.

    Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника, на об’єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» не виконувались.

    Внаслідок зазначених дій місцевому бюджету територіальної громади Києва спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 млн грн, повідомили правоохоронці.

    На цей час на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів провадження тривають обшуки.

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    Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту
    Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту
    Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту
    Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту
    Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту

    Як повідомлялося, до кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами та розпочати активні роботи з будівництва метрополітену.

    Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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    Теги: Національна поліція України обшук прокуратура Київ будівництво КМДА міст
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    Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту