Прокуратура знову прийшла з обшуками до підлеглих Кличка. Справа стосується Подільського мосту

Посадовці та підрядник підозрюються у заподіянні збитків бюджету Києва на понад 4,5 млн грн

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади міста та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ДП «Укрдержбудекспертиза», у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено договір генпідряду щодо виконання робіт на об’єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

У липні 2020 року виконувач обов’язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, до яких були внесені відомості про виконання упродовж квітня-травня 2020 року роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника, на об’єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» не виконувались.

Внаслідок зазначених дій місцевому бюджету територіальної громади Києва спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 млн грн, повідомили правоохоронці.

На цей час на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів провадження тривають обшуки.

Як повідомлялося, до кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами та розпочати активні роботи з будівництва метрополітену.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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