Стало відомо, коли пустять транспорт скандальним київським мостом-довгобудом

Наступним кроком після відкриття автосполучення буде будівництво метрополітену

До кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами та розпочати активні роботи з будівництва метрополітену. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник в інтерв’ю «Обозревателю».

За його словами, наразі Подільсько-Воскресенському мостовому переході працюють над демонтажем тимчасових опор та облаштовують благоустрій заїздів зі сторони Нижнього та Верхнього Валів.

«Насправді, за останні три роки там зміни помітні неозброєним оком. Ситуація дещо ускладнюється тим, що цей міст стояв довго – через це запустити заново роботи там було непросто. І ми маємо залучати фахівців високого рівня з досвідом проведення певних робіт. Але працюємо. Арочний міст через річку Дніпро сьогодні стоїть уже в проєктному положенні. До кінця місяця знімуть вже всі іржаві тимчасові опори. Заїзд зі сторони Нижнього і Верхнього Валу на сьогодні зроблений, там залишилося здійснити благоустрій. Достатньо активні роботи зараз ведуться на території Русанівських садів. Будується частина метрополітену, який має там піти під землю, під залізницю. Йдуть роботи з будівництва переходу через залізницю, аби доїхати до вулиці Бальзака. Зі сторони Бальзака ведуться роботи з облаштування дорожнього покриття, яке примкне безпосередньо до цього мостового переходу», – розповів Поворозник.

Посадовець зауважив, що наступним кроком після відкриття автосполучення буде будівництво метрополітену, початок якого, фактично, розпочався.

Як повідомлялося, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають роботи з демонтажу надводної і підводної частин тимчасових опор. Демонтаж надводної частини заплановано здійснити не пізніше кінця серпня, на підводну частину необхідно дещо більше часу. Загалом на сьогодні уже демонтовано 78% тимчасових опор аркового мосту. До роботи задіяні спеціалізовані водолазні пости, спеціальна техніка, зокрема, підвищеної вантажопідйомності, та плавзасоби: буксири, баржа, плавкрани, понтонна плавсистема.