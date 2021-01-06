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    Карпати засипало снігом

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    температура повітря сягає -4 градусів&nbsp; - Карпати засипало снігом
    температура повітря сягає -4 градусів 
    Фото користувачів соцмереж

    Сніговий покрив місцями сягнув позначки 38 сантиметрів

    У Карпатах станом на ранок 6 січня сніговий покрив місцями досягнув позначки 38 сантиметрів. Про це йдеться у звіті сніголавинних станцій.

    «За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 06.01.2021 на Сл. Пожежевська: температура повітря: −3,6°С, вітер:південний,8-10 м/с, ясно. Висота снігового покриву становить 20-38 см, сніг хуртовинний, помірно закріплений», — йдеться в повідомленні.

    Так, на Сл. Плай: температура повітря знаходиться на позначці в −4,1°С, вітер південний 2-5 м/с, ясно, паморозь. Висота снігового покриву становить 18-31 см, сніг насичений водою, слабо закріплений.

    «На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря −5,3°С. Висота снігового покриву становить 8 см», — зазначили в звіті.

    Фото користувачів соцмереж

    Фото користувачів соцмереж

    Як повідомлялося, Укравтодор попередив водіїв про туман та сніг з дощем у п'ятьох областях.

    Нагадаємо, в України 6 січня в Закарпатській області дощитиме, подекуди з мокрим снігом, температура повітря вдень сягатиме місцями 12 градусів тепла.

    До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).

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    Теги: прогноз погоди Карпати (гори) снігопад повітря
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