Карпати засипало снігом

Сніговий покрив місцями сягнув позначки 38 сантиметрів

У Карпатах станом на ранок 6 січня сніговий покрив місцями досягнув позначки 38 сантиметрів. Про це йдеться у звіті сніголавинних станцій.

«За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 06.01.2021 на Сл. Пожежевська: температура повітря: −3,6°С, вітер:південний,8-10 м/с, ясно. Висота снігового покриву становить 20-38 см, сніг хуртовинний, помірно закріплений», — йдеться в повідомленні.

Так, на Сл. Плай: температура повітря знаходиться на позначці в −4,1°С, вітер південний 2-5 м/с, ясно, паморозь. Висота снігового покриву становить 18-31 см, сніг насичений водою, слабо закріплений.

«На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря −5,3°С. Висота снігового покриву становить 8 см», — зазначили в звіті.

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Як повідомлялося, Укравтодор попередив водіїв про туман та сніг з дощем у п'ятьох областях.

Нагадаємо, в України 6 січня в Закарпатській області дощитиме, подекуди з мокрим снігом, температура повітря вдень сягатиме місцями 12 градусів тепла.

До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).



