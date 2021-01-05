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    Коли в Україну повернуться морози: синоптик назвала дату

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    До Водохреща вдарять морози&nbsp; - Коли в Україну повернуться морози: синоптик назвала дату
    До Водохреща вдарять морози 
    Фото з відкритих джерел

    Після 9 січня варто чекати зниження температури повітря

    Погода в Україні принесе морози ближче до середини січня. Температура почне знижуватися з 9-10 числа, а більш суттєві морози очікуються 13-19 грудня.

    Такий прогноз дала Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, розповівши також про погоду на Святвечір і Різдво, 7 грудня.

    6 січня в країні буде місцями волого, але в основному з туманами. Опади завтра - дощ з мокрим снігом - очікуються на Півночі і в Луганській області.

    Температура повітря в Україні завтра буде коливатися в межах +2+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0... +3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло - від +7 до +13 градусів.

    А на Різдво, 7 січня, Україну охопить циклоном. Синоптик прогнозує, на свято дощ з мокрим снігом та сильним північно-західним вітром.

    Крім того, на Заході в цей день знизиться температура повітря.

    «А вже з 9-10 січня буде поступово знижуватися температура повітря практично повсюдно і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо з морозом», - пише синоптик.

    У Києві, 6 січня, буде волого, з невеликими опадами. А на Різдво очікуються опади - дощ і мокрий сніг.

     

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря
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