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    Дороги під Києвом засипає снігом (відео)

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    Трасу Київ &ndash; Ковель засипає снігом - Дороги під Києвом засипає снігом (відео)
    Трасу Київ – Ковель засипає снігом
    Фото: скріншот відео

    Патрульні попереджають водіїв про небезпеку на дорогах

    Сьогодні, 6 січня, Київщині подекуди сніжить. Зокрема, снігом засипає трасу Київ – Ковель. Про це попереджає Патрульна поліція Київської області.

    Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.

    «Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викликайте на допомогу поліцію або аварійні служби. Не будьте байдужим, можливо, завтра допомога знадобиться саме вам», - закликають патрульні.

     

    За прогнозом синоптиків, 6 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, місцями туман.

    7-8 січня вдень дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди на дорогах ожеледь.

    Поради водіям:

    • дотримуйтесь безпечної дистанції,
    • не перевищуйте швидкість руху,
    • утримуйтесь від різкого гальмування, порушень правил обгону, маневрування,
    • рухайтеся лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом чи протитуманними фарами.

    Поради пішоходам:

    • будьте уважними та обережними під час переходу проїзної частини,
    • не переходьте проїзну частину в невстановленому для цього місці, користуйтесь лише регульованими та нерегульованими перехрестями,
    • перед тим як перейти дорогу, потрібно впевнитись в безпеці свого маневру,
    • при швидкому наближені до Вас транспорту зупиніться та пропустить його,
    • у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходам необхідно виділити себе, мати на зовнішньому одязі світлоповертаючі елементи.
    Теги: Національна поліція України водій Київщина автомобіль снігопад
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