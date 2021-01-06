Дороги під Києвом засипає снігом (відео)
Патрульні попереджають водіїв про небезпеку на дорогах
Сьогодні, 6 січня, Київщині подекуди сніжить. Зокрема, снігом засипає трасу Київ – Ковель. Про це попереджає Патрульна поліція Київської області.
Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.
«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викликайте на допомогу поліцію або аварійні служби. Не будьте байдужим, можливо, завтра допомога знадобиться саме вам», - закликають патрульні.
За прогнозом синоптиків, 6 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, місцями туман.
7-8 січня вдень дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди на дорогах ожеледь.
Поради водіям:
- дотримуйтесь безпечної дистанції,
- не перевищуйте швидкість руху,
- утримуйтесь від різкого гальмування, порушень правил обгону, маневрування,
- рухайтеся лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом чи протитуманними фарами.
Поради пішоходам:
- будьте уважними та обережними під час переходу проїзної частини,
- не переходьте проїзну частину в невстановленому для цього місці, користуйтесь лише регульованими та нерегульованими перехрестями,
- перед тим як перейти дорогу, потрібно впевнитись в безпеці свого маневру,
- при швидкому наближені до Вас транспорту зупиніться та пропустить його,
- у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходам необхідно виділити себе, мати на зовнішньому одязі світлоповертаючі елементи.