Дороги під Києвом засипає снігом (відео)

Патрульні попереджають водіїв про небезпеку на дорогах

Сьогодні, 6 січня, Київщині подекуди сніжить. Зокрема, снігом засипає трасу Київ – Ковель. Про це попереджає Патрульна поліція Київської області.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.

«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викликайте на допомогу поліцію або аварійні служби. Не будьте байдужим, можливо, завтра допомога знадобиться саме вам», - закликають патрульні.

За прогнозом синоптиків, 6 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, місцями туман.

7-8 січня вдень дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди на дорогах ожеледь.

Поради водіям:

дотримуйтесь безпечної дистанції,

не перевищуйте швидкість руху,

утримуйтесь від різкого гальмування, порушень правил обгону, маневрування,

рухайтеся лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом чи протитуманними фарами.

Поради пішоходам: