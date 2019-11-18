На Київ опустився густий туман (фото)
Видимість 200-500 м
Фото: Главком
У столиці оголошено перший рівень небезпеки
У понеділок, 18 листопада, у Києві вранці туман. Видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося, у Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +5…7 градусів.
Нагадаємо також, що складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.