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    Новини

    На Київ опустився густий туман (фото)

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    Видимість 200-500 м - На Київ опустився густий туман (фото)
    Видимість 200-500 м
    Фото: Главком

    У столиці оголошено перший рівень небезпеки

    У понеділок, 18 листопада, у Києві вранці туман. Видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

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    На Київ опустився густий туман (фото)
    На Київ опустився густий туман (фото)

    Як повідомлялося, у Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +5…7 градусів.

    Нагадаємо також, що складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря
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