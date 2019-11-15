В Україну повертається похолодання та дощі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У західних областях місцями невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ; на решті території без істотних опадів

У Києві сьогодні без істотних опадів, температура вдень 8-10°

В Україні у п’ятницю, 15 листопада, синоптики прогнозують дощі та тумани у західних областях, у східних областях, Криму та Приазов'ї сильний вітер, температура вночі 1-6°, вдень 5-10°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У західних областях місцями невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, на крайньому заході та півдні країни 7-11° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу; вдень 5-10° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 11-16°, на півдні Одещини до 19°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.