Бізнес закликав Раду підтримати проєкт закону щодо промвикидів № 6004-1

Українська асоціація бізнесу та торгівлі вважає, що законопроєкт № 6004-1 враховує більшість пропозицій від бізнесу

Із трьох альтернативних проєктів щодо промислових викидів, зареєстрованих у Верховній Раді, два (№6004 та №6004-2) містять норми, які можуть призвести до численних корупційних зловживань та тиску на підприємства. Натомість проєкт №6004-1 враховує зауваження представників бізнесу та міжнародних експертів, і може бути прийнятий Радою з умовою подальшого доопрацювання. Про це йдеться у відкритому листі Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) до голови екологічного Комітету ВР Олега Бондаренка.

Автори листа нагадали: після того, як Верховна Рада відхилила законопроєкт №4167 «Про промислове забруднення», депутати подали три альтернативні редакції: проєкт «Про інтегроване запобігання та контроль забруднення» №6004, «Про інтегроване запобігання та контроль забруднення, що виникає у результаті промислової діяльності» №6004-1 та проєкт «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне життя і здоров’я довкілля» №6004-2.

«Ми провели аналіз усіх трьох проєктів і констатуємо: усі три проєкти потребують техніко-юридичного доопрацювання, оскільки містять низку зауважень загально-правового характеру. Зокрема – неоднозначність трактування основоположних термінів, відсутність чіткого предмету правового регулювання та визначення поняття низки технічних термінів, а також неузгодженість із базовими нормативними актами в екологічній сфері», – наголосили представники УАБТ.

Зокрема, експертний аналіз показав: проєкти №6004 та №6004-2 надають органам виконавчої влади виключні права щодо участі у процесі видачі інтегрованого дозволу. Проте зосередження владних повноважень у одному органі сприяє можливим корупційним проявам, тому доречним було б розподілити ці повноваження між двома державними структурами, як це пропонується у проєкті №6004-1. До того ж, питання, які матимуть значний вплив на економіку держави та функціонування підприємств і бізнесу, доцільно визначати саме на рівні Кабінету міністрів, як це й передбачає проєкт.

«Також законопроєкт №6004-1 у якості невід’ємної частини оцінки відступу визначає план модернізації установки для досягнення нормативів, визначених у висновках НДТМ. Таким чином, позиція проєкту спрямована на захист підприємств від значного фінансового навантаження через потребу модернізуватися у стислі терміни», – поясняють автори листа.

Експерти підкреслюють: проєкти № 6004 та № 6004-2 визначає, що строк надання відступу не може перевищувати 7 років та не підлягає продовженню, у той час як альтернативний №6004-1 надає можливість 7-річного відступу, якщо потрібна модернізація виробництва, а якщо ж потрібно змінити технологію – передбачається відступ у 15 років, які є більш прийнятними для українських підприємств.

«Проєкти №№ 6004 та 6004-2 містять норми на кшталт «не спричиняти забруднення, внаслідок яких порушуватимуться екологічні, санітарні та гігієнічні нормативи». Такі норми є оціночними та загальними, що створює підгрунтя для можливих зловживань і тиску на підприємства. Проєкт №6004-1, у свою чергу, не містить таких вимог – натомість він зобов’язує операторів «попереджати забруднення» та «вживати заходів для запобігання аваріям», – підкреслюють автори листа.

Також проєкт № 6004 не містить чіткого переліку документів, які повинні бути в реєстрі інтегрованих довкільних дозволів, що також створює підстави для зловживань. Крім того, проєкти №№6004 і 6004-2 містять норму, згідно з якою інтегрований дозвіл може у судовому порядку оскаржити «будь-яка фізична та юридична особа», навіть та, права якої не були жодним чином порушені. Це суперечить засадам судового захисту – який передбачає, що правосуддя здійснюється для захисту порушених прав і свобод.

«Проєкт №6004-1 також пропонує продовжити дію поточних технологічних нормативів допустимих викидів, затверджених до набрання чинності закону, до дня введення в дію висновків НДТМ. Крім того, він передбачає встановлення на національному рівні Перехідного плану скорочення окремих видів викидів. Така пропозиція сприятиме поступовому впровадженню нових технологій і надасть можливість підприємствам зменшити фінансове навантаження у разі модернізації, без руйнівного впливу на економіку держави», – наголосили у УАБТ.

Тому автори листа, привітавши наміри влади реформувати законодавство щодо промислового забруднення, закликали взяти за основу законопроєкт № 6004-1 – як такий, що враховує більшість зауважень і пропозицій від бізнесу.

Нагадаємо: попередній законопроєкт №4167 про промислові викиди був розкритикований міжнародними бізнес-асоціаціями, експертами та представниками бізнесу як такий, що створював підстави для зловживань, корупційних схем та значного тиску на підприємства. В результаті проєкт був тричі провалений у ВР і був відкликаний.

Раніше Професійна асоціація екологів України закликала владу перезапустити екологічну реформу в країні, оскільки намагання вирішити проблеми точковим методом не покращують навколишнє середовище. Екологи запропонували створити дорожню карту екологічних реформ, і визначити джерела фінансування, адже більшість запланованих проєктів потребують багатомільярдних інвестицій.