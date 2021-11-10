Україна посіла 20 місце у рейтингу зусиль держав із протидії змінам клімату

На думку екологів, жодна з держав не докладає достатніх зусиль у протидії кліматичним змінам

Загалом екологи дослідили показники 64 країн

Україна посіла 20 місце у світі за індексом ефективності боротьби зі зміною клімату (Climate Change Performance Index, CCPI) за 2021 рік. Відповідні дані опублікувала німецька екологічна організація Germanwatch.

Індекс ефективності заходів щодо протистояння глобальному потеплінню в країні сягнув 60,52. Це суттєво нижче, ніж показники держав-лідерів рейтингу (Данія – 76,92; Швеція – 74,46; Норвегія – 73,62), однак Україна значно випередила такі країни, як Росія (індекс – 35; 56 місце у рейтингу). Три останні місця у списку дісталися Ірану (26,4), Саудівській Аравії (24,5) та Казахстану (19,8).

Загалом організація оцінила діяльність 64 держав за чотирма аспектами: рівнем викидів парникових газів, кліматичній політиці, розвитком відновлюваної енергетики та споживанням енергії.

При цьому, на думку екологів, жодна країна з тих, що увійшли до дослідження, повною мірою не виконує вимог Паризької угоди щодо стримування глобального потепління на рівні нижче за два градуси Цельсія.

Раніше британські вчені спрогнозували, що за недостатніх зусиль світових урядів у боротьбі з кліматичною катастрофою від її наслідків постраждає в 15 разів більше людей, ніж передбачалося в останні роки. Експерти попередили, що половина населення Землі загине, якщо зростання середньосвітових температур перевищить позначку чотири градуси Цельсія відносно доіндустріального рівня.

Нагадаємо, нещодавно ООН зафіксувала перший масштабний голод через зміни клімату.

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