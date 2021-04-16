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    Дихайте на повні груди! Дощ очистив повітря в Києві майже до ідеального стану

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    ПІсля дощу повітря в Києві очистилося - Дихайте на повні груди! Дощ очистив повітря в Києві майже до ідеального стану
    ПІсля дощу повітря в Києві очистилося
    Фото: Главком

    У більшості районів Києва якість повітря добра

    Після кількаденного високого рівня забруднення повітря в Києві у п’ятницю, 16 квітня, у столиці стало значно легше дихати.

    Станом на ранок Київ знаходиться на 50 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 55 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі свідчить, що в більшості районів столиці України повітря «добре» або ж забруднене «помірно».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря прийнятне».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Сьогодні, 16 квітня, у Києві дощить, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 5-7° тепла, вдень 10-12°.

    Нагадаємо, 15 квітня Київ знаходився на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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    Теги: екологія прогноз погоди Київ рейтинг повітря
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