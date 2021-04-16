Дихайте на повні груди! Дощ очистив повітря в Києві майже до ідеального стану
У більшості районів Києва якість повітря добра
Після кількаденного високого рівня забруднення повітря в Києві у п’ятницю, 16 квітня, у столиці стало значно легше дихати.
Станом на ранок Київ знаходиться на 50 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 55 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».
Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі свідчить, що в більшості районів столиці України повітря «добре» або ж забруднене «помірно».
Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря прийнятне».
Сьогодні, 16 квітня, у Києві дощить, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 5-7° тепла, вдень 10-12°.
Нагадаємо, 15 квітня Київ знаходився на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.