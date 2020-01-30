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    Дорожники проведуть на Південному мосту протиаварійні роботи

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    Дорожники проведуть на Південному мосту протиаварійні роботи

    На мосту вийшла з ладу обойма одного зі старих деформаційних швів

    На вихідних на Південному мосту у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

    «На естакаді Південного мосту вийшла з ладу обойма одного зі старих деформаційних швів. Через це, на споруді будуть проведені протиаварійні роботи. Працюватимемо у напрямку Правого берега», - пояснили дорожники.

    Рух на мосту буде обмежено з 22:00 31 січня до 5:00 2 лютого.

    «Роботи триватимуть на вихідних. Тому ми менше впливатимемо на трафік», - зазначили автодорівці.

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    Нагадаємо, 27 січня дорожники проводили на Південному мосту поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Лівого берега. Роботи тривали кілька годин (з 9:00 до 15:00).

    21 січня на Південному мосту дорожники проводили поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Надніпрянського шосе.

    З 12:00 до 20:00 14, 15, 16 січня та з 20:00 17 січня до 20:00 19 січня було частково обмежено рух на Південному мосту.  Роботи проводитились на кількох ділянках у напрямку станції метро «Видубичі».

    Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
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