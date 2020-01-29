Сніг та хуртовини: рятувальники попередили українців про погіршення погоди



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Рятувальники зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 29 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що за прогнозами УкрГідрометцентру, помірний сніг буде 29 січня, вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

При цьому 29-30 січня у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця; на Чернігівщині та Сумщині значний мокрий сніг, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки.

Воно спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

По Києву та Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.