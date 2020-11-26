На Київщині агролісництва незаконно вирубали ліс на понад 87 млн грн

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та мешкання посадовців агролісництв

Посадовцями держпідприємства систематично здійснювались незаконні вирубки під виглядом формування і оздоровлення лісів

Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження відносно службових осіб Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» та 10 лісогосподарських підприємств, що входять до його складу, за фактом незаконних порубок, що спричинили тяжкі наслідки в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що з 1 січня 2017 року по 1 квітня 2019 року посадовцями вказаного держпідприємства систематично здійснювались незаконні вирубки під виглядом формування і оздоровлення лісів. Внаслідок цих дій в агролісництвах зазначеного держпідприємства незаконно заготовили та реалізували суб’єктам господарювання майже 175 тисяч куб. м деревини на загальну суму понад 87 млн гривень.

При цьому суцільні санітарні рубки проводились без висновків із оцінки впливу на довкілля, що спричинило тяжкі наслідки для екологічного стану держави.

У ході обшуків за місцями роботи та мешкання вказаних осіб, правоохоронцями виявлено та вилучено електронні носії, мобільні телефони, фінансово-господарські документи, чернетки з інформацією, що підтверджує злочинну діяльність фігурантів провадження.

За результатами розслідування діям посадовців буде надано правову оцінку.

Досудове слідство здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.