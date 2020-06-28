За два місяці на Львівщині незаконно вирубали дубів на 1,2 млн грн



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Посадовець одного з лісомисливських господарств Львівщини організував злочинну групу. яка здійснювала незаконну вирубку дерев породи дуб

Злочинну группу організував посадовець одного з лісомисливських господарств

До суду скеровано обвинувальний акт щодо злочинної групи з 6 осіб, яку організував майстер лісу одного з державних лісогосподарських підприємств Львівської області. Про це повідомила пресслужба ДБР.

«Слідством встановлено, що організована злочинна група, яку організував посадовець одного з лісомисливських господарств, з лютого по березень 2020 року здійснювала незаконну вирубку дерев породи дуб та в подальшому продавала її фізичним особам-підприємцям.Внаслідок діяльності злочинної групи державі заподіяна шкода на суму понад 1 200 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

Учасників злочинної групи обвинувачують у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу, майстер лісу - у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 та ч.ч. 1, 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійсювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Львівської області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції.

У разі доведення вини, майстру лісу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Іншим учасникам злочинної групи - позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, у Державному агентстві лісових ресурсів пообіцяли перевірити факти, викладені у розслідуванні організації Earthsight про нібито незаконну рубку дерев у Карпатах, з яких потім шведська компанія IKEA виробляє свою продукцію.

Як повідомлялося, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування, в якому ідеться, що IKEA продає у своїх магазинах стільці, які виготовляють з українського бука, незаконно вирубаного в Карпатах. У шведській компанії IKEA пообіцяли перевірити мережу поставок сировини.