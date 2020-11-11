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    «Чорні лісоруби» на Донеччині вирубили дерев на пів мільйона гривень

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    Чоловіки здійснювали незаконні вирубки в лісосмугах поблизу селища Мангуш - «Чорні лісоруби» на Донеччині вирубили дерев на пів мільйона гривень
    Чоловіки здійснювали незаконні вирубки в лісосмугах поблизу селища Мангуш
    Фото: відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

    Правоохоронці затримали п’ятьох мешканців Донеччини, які незаконно рубали ліс

    Слідчі прокуратури та оперативники Нацполіції Донецької області викрили групу осіб, які займалися незаконною порубкою дерев на території Донеччини.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

    Отже, слідством встановлено, що упродовж цього року п’ятеро мешканців Донеччини з метою отримання незаконного прибутку здійснювали незаконні вирубки в лісосмугах поблизу селища Мангуш.  

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    «Чорні лісоруби» на Донеччині вирубили дерев на пів мільйона гривень
    «Чорні лісоруби» на Донеччині вирубили дерев на пів мільйона гривень
    «Чорні лісоруби» на Донеччині вирубили дерев на пів мільйона гривень

    Середня вартість деревини, яку вони реалізовували, складала 1200-1500 грн/куб.м. «Загалом зловмисниками спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на суму близько 500 тис грн», - йдеться в повідомленні.

    «Чорних» лісорубів викрито вночі під час чергової вирубки. В ході обшуків вилучено незаконно здобуту деревину та бензопили.

    Дії правопорушників кваліфіковано за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка лісу, яка спричинила тяжкі наслідки) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

    вирубування лісу екологія прокуратура Донеччина поліція ліс природа
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