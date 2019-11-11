На Київщині браконьєри застрелили двох вагітних самок оленя та дитинча (відео)



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Єгері відразу затримали вбивць оленів

У Київській області безжальні мисливці вбили двох вагітних самок благородного оленя та їхнє дитинча. Місцеві єгері кажуть: стріляли прямо в серце.

Ольга Гайнечу, яка вже шість років доглядає за дикими тваринами в мисливському господарстві, каже, що бережуть кожне дитинча, щоб популяція оленів збільшувалося.

«Ми намагаємося їх вигодовувати і у нас є вольєрне господарство», - розповіла вона.

Мисливців на ці території пускають. Втім, для цього вони купують спеціальний дозвіл. І полювати дозволено тільки на певний вид тварин. Але угіддя обгородити неможливо, а тому нерідко сюди навідуються браконьєри. Вбивць цих оленів єгері відразу затримали.

«Вели себе зухвало. Один - власник кооперативу з Білої Церкви. Один - водій, швидше за все, а інший, так як він говорив – СБУшник», - розповідає Руслан Поліщук, член мисливського господарства.

Порушників єгері передали поліції. Зараз ведеться слідство. Тому і деталей його поки не розголошують. Якщо правоохоронці доведуть їхню провину, стрільців позбавлять дозволів на зброю і зобов'яжуть сплатити штраф у майже 50 тис. гривень. Поки, в мисливському господарстві планують встановити датчики пострілів, щоб убезпечити беззахисних тварин від жорстоких вбивств.

Джерело: Сегодня