Апеляційний суд залишив у силі тюремний вирок одеському живодеру



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Позбиткувавшись над тваринами, викидав їх із вікон багатоповерхівки

Апеляційний суд залишив у силі реальний вирок живодеру, на якому наполягали обвинувачі у справі про знущання над тваринами.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

37-річний мешканець Одеси жорстоко поводився з тваринами – знущався та викидав із вікон. Кошенят брав у волонтерів, знаходячи оголошення у соціальних мережах.

«У березні цього року в суді першої інстанції прокурори повністю довели провину чоловіка у жорстокому злочині. Судом йому призначено покарання - 7 років та 6 місяців ув’язнення», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначимо, що з серпня 2017 року в Україні діє закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

За знущання над тваринами суди можуть накладати штраф від 3400 до 5100 грн. У разі колективних знущань або повторного випадку знущання штраф збільшують до 8500 грн або застосовують до кривдника адмінарешт до 15 діб. За вбивство тварини загрожує обмеження позбавлення волі від шести місяців до 3 років.