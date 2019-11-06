У Карпатах ведмеді не можуть заснути на зиму через теплу погоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

20-річна ведмедиця із Центру реабілітації диких тварин Фото: Центр реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку

Бабине літо спонукає ведмедів до пошуку їжі

Через теплу погоду ведмеді в Карпатах ще не залягають в барлоги.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Володимира Бучка, заступника директора Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині, на території якого діє Центр реабілітації диких тварин.

«Наші барлоги готові, солома накидана, ведмеді можуть залягати хоч завтра. Але бабине літо спонукає їх до пошуку їжі, аби більше загнати за шкіру жиру на зимівлю», - розповів Бучко.

Він також додав, що на Верховинщині, навколо Криворівні, ходить молодий ведмідь і шукає їжу.

«Думаю, що прийшов з Румунії, бо наші ведмеді бояться. Люди його підгодовують. Боюсь, аби не вбили», - повідомив Бучко.

Як відомо, на території Галицького національного природного парку діє Центр реабілітації диких тварин. У 2017 році сюди привезли чотирьох бурих ведмедів з Херсонщини. Торік у листопаді вони вперше впали у зимову сплячку.

До слова, раніше у лісі в Чернігівській області виявили сліди ведмедя – тварини, яка не проживає на Поліссі. Це перший такий прецедент на території району, тварина прийшла, швидше за все, з території Росії.