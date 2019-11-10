Квартиру киянина захопила сотня червонокнижних хижаків



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Червонокнижний кажан «руда вечірниця»

Хижаки влаштували кубло в меблях на балконі

120 кажанів вирішили окупувати житло киянина до весни.

Про це повідомляє «Команда порятунку тварин в Києві» у Facebook, яка провела операцію по витяганню незваних квартирантів.

Незвичайний інцидент стався у Святошинському районі Києва на вулиці Верховинній.

За словами рятувальників, колонія кажанів виду «руда вечірниця» помилково влаштувалися на зимівлю в меблях і під шпалерами на закритому балконі.

Тварини захотіли розділити квартиру з власниками до весни, але господар викликав рятувальників.

«Помилка кажанів полягала в тому, що взимку на балконі занадто тепло для комфортного сну, і трохи заважає спати господар квартири. З балкона вилучено 120 хижаків, 119 з них відпущено на пошуки кращої зимівлі, одна особина взята на лікування», – розповіли рятувальники.