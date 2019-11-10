  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Квартиру киянина захопила сотня червонокнижних хижаків

    • Розсилка
    Червонокнижний кажан&nbsp;&laquo;руда вечірниця&raquo; - Квартиру киянина захопила сотня червонокнижних хижаків
    Червонокнижний кажан «руда вечірниця»

    Хижаки влаштували кубло в меблях на балконі

    120 кажанів вирішили окупувати житло киянина до весни.

    Про це повідомляє «Команда порятунку тварин в Києві» у Facebook, яка провела операцію по витяганню незваних квартирантів. 

    Незвичайний інцидент стався у Святошинському районі Києва на вулиці Верховинній.

    73541649_2485216911724210_6623650601991405568_o

    За словами рятувальників, колонія кажанів виду «руда вечірниця» помилково влаштувалися на зимівлю в меблях і під шпалерами на закритому балконі.

    Тварини захотіли розділити квартиру з власниками до весни, але господар викликав рятувальників.

    69206151_2485216958390872_336993682483838976_o

    «Помилка кажанів полягала в тому, що взимку на балконі занадто тепло для комфортного сну, і трохи заважає спати господар квартири. З балкона вилучено 120 хижаків, 119 з них відпущено на пошуки кращої зимівлі, одна особина взята на лікування», – розповіли рятувальники.

    Читайте також: Проблема забрудненого повітря досягла глобальних масштабів. Що далі?
    Київ тварини житло рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ