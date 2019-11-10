Квартиру киянина захопила сотня червонокнижних хижаків
Хижаки влаштували кубло в меблях на балконі
120 кажанів вирішили окупувати житло киянина до весни.
Про це повідомляє «Команда порятунку тварин в Києві» у Facebook, яка провела операцію по витяганню незваних квартирантів.
Незвичайний інцидент стався у Святошинському районі Києва на вулиці Верховинній.
За словами рятувальників, колонія кажанів виду «руда вечірниця» помилково влаштувалися на зимівлю в меблях і під шпалерами на закритому балконі.
Тварини захотіли розділити квартиру з власниками до весни, але господар викликав рятувальників.
«Помилка кажанів полягала в тому, що взимку на балконі занадто тепло для комфортного сну, і трохи заважає спати господар квартири. З балкона вилучено 120 хижаків, 119 з них відпущено на пошуки кращої зимівлі, одна особина взята на лікування», – розповіли рятувальники.