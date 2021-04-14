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    На Київщині будуються сільські амбулаторії: названо кількість і вартість

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    Шість сільських амбулаторій зводять &laquo;з нуля&raquo; - На Київщині будуються сільські амбулаторії: названо кількість і вартість
    Шість сільських амбулаторій зводять «з нуля»
    Фото з відкритих джерел

    Вже завершено будівництво 27 сільських амбулаторій

    У Київській області триває будівництво ще восьми сільських амбулаторій. Шість із них – зводять «з нуля». Про це сьогодні, 14 квітня, під час онлайн-брифінгу повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

    «Дуже важливо, щоб кожний житель Київщини мав доступ до якісної медичної допомоги. Саме тому триває активна розбудова медичної інфраструктури в наших селах. Роботи паралельно тривають на восьми об’єктах. Плануємо встигнути все до кінця червня. Сподіваємося, що погодні умови сприятимуть своєчасному закінченню робіт», – сказав Лісовик.

    Роботи зі зведення сільських амбулаторій на Київщині тривають у рамках програми «Велике будівництво». Загальна сума вартості всіх проєктів склала майже 297,5 млн грн. На сьогодні в області вже завершили 27 об’єктів, ще на восьми будівельники продовжують працювати.

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    Теги: медицина будівництво Київщина лікарня
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