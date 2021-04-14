Під Києвом п’ятий день тривають пошуки зниклого чоловіка

У Сошникові всі небайдужі долучаються до розшуку молодика

У с. Сошників Бориспільського району 8 квітня зник місцевий 23-річний мешканець Олександр Сова. Близько 23:30, за словами очевидців, хлопець з місця відпочинку в лісі неподалік с. Сошників пішов додому і з того моменту про його місцеперебування нічого невідомо. Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти «Типове Мирне».

Усі ці дні у Сошникові продовжують пошуки зниклого хлопця. З речей знайдено лише телефон поблизу місця відпочинку. Досі невідомо, за яких обставин зник Олександр.

Сьогодні, 14 квітня, збір охочих допомогти в пошуках. Люди не втрачають надії.

«Можливі свідки які щось чули чи бачили, всі хто добре знає ту місцевість, ті у кого є інструменти чи навички для пошуку - зв'яжіться з координатором розшукової команди», - йдеться в повідомленні.

На карті орієнтовне місце, звідки почалися пошуки.

Нагадаємо, нещодавно киянин пошкодив чужий мопед та мав компенсувати ремонт. Натомість власник транспортного засобу та його спільник викрали свого боржника. Правоохоронці повідомили двом молодикам повідомлено підозру у вимаганні грошей та незаконному викраденні киянина.