У колонії під Києвом спалах Covid-19, а з лікарів – лише стоматолог

Омбудсмен вимагає забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію

У Бориспільській виправній колонії № 119 серед засуджених виявлено 31 хворого на коронавірусну хворобу Covid-19. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Цей факт було встановлено за результатами щоденного інформування про стан захворювання на Covid-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах Державної кримінально-виконавчої служби.

Денисова повідомила, що на сьогодні медичні працівники, окрім стоматолога, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в Бориспільській виправній колонії № 119, відсутні. Така ситуація триває понад рік.

«Наразі контроль за лікуванням засуджених здійснює начальник філії ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в м. Києві та Київській області, а також лікар-стоматолог. Ними надано рекомендації щодо лікування засуджених за місцем відбування покарання», – поінформувала омбудсмен.

Денисова зауважила, що в умовах стрімкого поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19 серед ув’язнених та засуджених осіб керівником установи досі не вжито заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами попередніх візитів працівників Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 в зазначеній установі.

Омбудсмен звернулась до керівництва Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з проханням терміново вжити заходів щодо додержання прав утримуваних осіб, а саме забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію для надання необхідної медичної допомоги в повному обсязі.