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    У колонії під Києвом спалах Covid-19, а з лікарів – лише стоматолог

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    У&nbsp;Бориспільській виправній колонії № 119 не надають кваліфіковану медичну допомогу - У колонії під Києвом спалах Covid-19, а з лікарів – лише стоматолог
    У Бориспільській виправній колонії № 119 не надають кваліфіковану медичну допомогу
    Фото з відкритих джерел

    Омбудсмен вимагає забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію

    У Бориспільській виправній колонії № 119 серед засуджених виявлено 31 хворого на коронавірусну хворобу Covid-19. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

    Цей факт було встановлено за результатами щоденного інформування про стан захворювання на Covid-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах Державної кримінально-виконавчої служби.

    Денисова повідомила, що на сьогодні медичні працівники, окрім стоматолога, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в Бориспільській виправній колонії № 119, відсутні. Така ситуація триває понад рік.

    «Наразі контроль за лікуванням засуджених здійснює начальник філії ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в м. Києві та Київській області, а також лікар-стоматолог. Ними надано рекомендації щодо лікування засуджених за місцем відбування покарання», – поінформувала омбудсмен.

    Денисова зауважила, що в умовах стрімкого поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19 серед ув’язнених та засуджених осіб керівником установи досі не вжито заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами попередніх візитів працівників Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 в зазначеній установі.

    Омбудсмен звернулась до керівництва Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з проханням терміново вжити заходів щодо додержання прав утримуваних осіб, а саме забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію для надання необхідної медичної допомоги в повному обсязі.

    Теги: Київщина колонія засуджені Людмила Денісова коронавірус
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