Розпочинається щеплення вакциною CoronaVac. Скільки доз отримали Київ та область

З 13 квітня в Україні розпочалася вакцинація громадян вакциною CoronaVac

З 13 квітня в Україні розпочалася вакцинація громадян вакциною CoronaVac

Київ і столичний регіон отримали найбільше доз китайської вакцини серед усіх регіонів України

Найближчими днями в Києві та Київській області розпочнеться щеплення китайською вакциною CoronaVac, отриману 13 квітня.

Як повідомила «Главкому» гендиректорка директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко у відповіді на запит, Міністерство охорони здоров’я розподілило між областями 200 тис. доз китайської вакцини CoronaVac для щеплення від Covid-19. Найбільше вакцини отримали місто Київ (69640 доз) і Київська область (11600)

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін розповів, що цієї вакцини вистачить для щеплення 5800 осіб. «Вакцина призначена для щеплення маломобільних груп населення, їхніх опікунів, працівників освіти, які будуть залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, a тaкoж інших кaтeгopій, визнaчeних дopoжньoю кapтoю», – повідомив він.

Щеплення проводитимуть мобільні бригади, які працюють і з вакциною Covieshield, і вже пройшли відповідне навчання.

Вакцинація CoronaVac проводитиметься у два етапи: ревакцинацію другою дозою робитимуть за 28 днів після першого щеплення.

В Київській області від початку вакцинальної кампанії вакциною Covieshield щеплено 21599 оcіб.

Зауважимо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що з 13 квітня в Україні розпочинається вакцинація громадян вакциною CoronaVac.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2020 року державне підприємство «Медичні Закупівлі України» МОЗ підписало з АТ «Лекхім» договір про поставку китайської вакцини проти Covid-19 виробництва компанії Sinovac. У рамках цієї угоди поточного року Україна одержить 1,913 млн флаконів з вакциною загальною ціною 964,31 млн грн.

При цьому експерти вже підрахували: вартість однієї дози вакцини виробництва компанії «Сіновак» для України коштуватиме 504 грн, що відповідає найдорожчій у світі вакцині від американської компанії Moderna.