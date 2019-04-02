На Київщині через пожежу трав`яного настилу згорів автомобіль



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Внаслідок загорання вогнем знищено паркан та автомобіль Фото: ДСНС

Через високі пориви вітру пожежа перекинулася на автомобіль ЗІЛ

У понеділок, 1 квітня, сталася пожежа у селі Княжичі Києво-Святошинського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 14:03.

На місце виклику було направлено чергові караули 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Боярка та 51-го Державного пожежно-рятувального посту м. Боярка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, по прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що відбулося загорання трав'яного настилу на площі 100 кв. м, внаслідок чого зайнявся приватний дерев'яний паркан та шини.

Через високі пориви вітру пожежа перекинулася на автомобіль ЗІЛ 131.

Пожежу було локалізовано о 14:59 та повністю ліквідовано о 15:20.

Внаслідок загорання вогнем знищено паркан та автомобіль.

На пожежі працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Як повідомлялося, на Київщині під час ліквідації загорання трав'яного настиуло було виявлено тіло чоловіка.