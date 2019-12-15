  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Миколаєві біля кафе померли двоє далекобійників, ще троє – у лікарні

    • Розсилка
    У Миколаєві біля кафе померли двоє далекобійників, ще троє – у лікарні

    На місці події працює слідчо-оперативна група

    У Миколаєві біля придорожнього кафе померли двоє далекобійників з Вінниччини та Чернігівщини, ще троє госпіталізовані, один з них у тяжкому стані.

    Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

    «У Миколаєві біля придорожнього кафе померли двоє далекобійників, ще троє госпіталізовані, один з них у тяжкому стані – поліція проводить розслідування обставин трагедії», – йдеться у повідомленні.

    14 грудня близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у мікрорайоні Варварівка по вул. Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник.

    При огляді його вантажного автомобіля був виявлений мертвим і його 38-річний напарник. Також швидка забрала ще трьох далекобійників: 33-х, 38-ми та 57-ми років, один із них у тяжкому стані. Усі громадяни переважно з Вінницької та Чернігівської областей.

    Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції на чолі з керівництвом. Поліцейські опитують очевидців та персонал усіх закладів харчування, розташованих поблизу.

    Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучають, вони будуть направлені на експертизу.

    Відомості за фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».

    Обставини та причини трагедії встановлюються.

    Читайте також: Понад 75% водіїв в Україні ігнорують паски безпеки, – дослідження.

    Як повідомлялося, у Львові чадним газом отруїлась чотирирічна дитина.

    Миколаївщина вбивство алкоголь розслідування поліція харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ