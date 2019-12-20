У квартирі на Дарниці у присутності поліції помер чоловік



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Поліція прибула за викликом про сімейний конфлікт

Столичні правоохоронці встановлюють причини смерті чоловіка

Сьогодні близько 4:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про сімейний конфлікт у будинку на вулиці Юрія Шевельова у Дарницькому районі Києва. На виклик виїхав наряд патрульної поліції.

По прибуттю до правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла, що почула підозрілі звуки із кімнати сина, 1982 року народження. Коли вона змогла потрапити у кімнату, то побачила, що син б’ється головою об стіну та розкидає речі. Також жінка додала, що він вживає наркотичні засоби та зловживає алкоголем. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Аби заспокоїти та уберегти чоловіка від подальшого травмування, поліцейські поклали його на підлогу, застосували кайданки та викликали швидку допомогу. Але згодом жінка помітила, що стан здоров’я її сина раптом погіршився, і він перестав рухатися.

Поліцейські негайно зняли кайданки та намагались надати чоловікові первинну домедичну допомогу, але він помер до приїзду лікарів.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка провела першочергові дії, у ході яких виявила у квартирі пристрій для вживання наркотичних засобів.

Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу, яка остаточно встановить причину смерті. За її висновками буде прийнято рішення щодо надання правової кваліфікації події.