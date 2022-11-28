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На Київщині чотири компанії приховали акцизи на 350 млн грн

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Київщині чотири компанії приховали акцизи на 350 млн грн
Підприємці провадили махінації з податками
фото: glavcom.ua

Фірми внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів отриманого пального 

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві та Київській області виявили чотири підприємства, які ухилилися від сплати акцизного податку на понад 350 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що службові особи товариств внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів отриманого пального на акцизних складах. 

«Такі дії здійснювалися з метою неправомірного формування обсягів пального, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку на суму понад 350 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки арештували понад 88 тис. літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів, 17 тис. літрів спирту та засоби для розливу та пакування алкоголю на 25 млн грн. 

Крім того, Бюро економічної безпеки розслідує 22 кримінальні провадження, в яких фігурують підприємства, власниками або бенефіціарами яких є росіяни чи білоруси. 

Раніше співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) України виявили передумови до заподіяння шкоди економічній безпеці України від фінансово-господарської діяльності низки суб’єктів господарювання. 

Теги: Бюро економічної безпеки України Київщина акциз

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