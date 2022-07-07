Десятки компаній із РФ отримали тендери в Україні під час війни – БЕБ

Бюро економічної безпеки просить уряд скасувати тендери, які виграли російські фірми

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 83 російських компаній виграли тендери в Україні. Про це повідомив голова Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Вадим Мельник в ефірі національного телемарафону.

«Наші аналітики встановили, що навіть під час війни (широкомасштабного вторгнення) тендерні процедури вигравали компанії, в яких бенефіціарними власниками є громадяни РФ. Таких компаній ми встановили 83. Вони провели понад 400 закупівельних процедур на суму понад 65 мільйонів гривень», – повідомив чиновник.

За словами Мельника, йдеться, наприклад, про закупівлю електророзподільних кабелів, запчастин до двигунів або ж закупівлю комп'ютерного обладнання.

Очільник Бюро економічної безпеки повідомив, що у зв'язку з цією ситуацією відомство звернулося до Кабміну щодо анулювання цих тендерів, а також щодо заборони російським компаніям брати участь у тендерах.

Нагадаємо, у Харківській області Служба безпеки України арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України.

Раніше Бюро економічної безпеки повідомило про арешт в Україні активів російських компаній на понад 600 млн грн.

Також раніше співробітники Бюро економічної безпеки викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. А суд наклав арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства у банках. Це підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, хоча за документами постачало сировину нібито австрійській компанії.



