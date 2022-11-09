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Націоналізація російського та білоруського майна. Бюро економічної безпеки звітувало про результати

glavcom.ua
Націоналізація російського та білоруського майна. Бюро економічної безпеки звітувало про результати
Російські та білоруські активи в Україні планують націоналізувати
фото з відкритих джерел

Вартість заарештованих російських та білоруських активів становить понад 44 млрд грн

Бюро економічної безпеки розслідує 22 кримінальні провадження, в яких фігурують підприємства, власниками або бенефіціарами яких є росіяни чи білоруси. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.

За словами Мельника, вартість активів, заарештованих за результатом розшукувань БЕБ, становить  понад 44 млрд грн.

«Документуємо порушення податкового законодавства, інші зловживання, виявляти які у нашій компетенції. В межах  проваджень накладаємо арешт на їхні активи для того, щоб вони не працювали на терористів і для того, щоб їх не змогли вивезти за кордон. Ці підприємства мають брати під контроль органи, визначені національним законодавством. Наприклад, якщо ми арештовуємо якісь активи, передаємо їх до АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів, – ред.). А там уже визначаються з конкретними розпорядниками», – зазначив Мельник.

На його думку, заарештовані активи ворога можна буде націоналізувати. Відповідне законодавство буде невдовзі прийнято Верховною Радою.  

«Завершується підготовка основного законопроєкту (президент поставив завдання у найкоротші терміни його затвердити), яким буде передбачено націоналізацію російського та білоруського майна, виявленого у нашій країні. Вартість активів, які заарештовано за матеріалами Бюро економічної безпеки, справді понад 44 млрд грн. Тут маю уточнити: все це – чинний бізнес, тому роботу підприємств, на яких працюють переважно наші співвітчизники, не зупиняємо. Тобто, забезпечуємо, щоб ці активи не розкрадались, не вивозились з України, поповнюючи потугу агресора, і при цьому не скорочувались робочі місця для українців та не припинялась виплата зарплат. Вилучені ресурси також повинні працювати на нашу країну», – розповів Мельник.

Також він повідомив, що зараз Бюро економічної безпеки, окрім відкриття й розслідування кримінальних проваджень, працює в робочих групах зі збору доказів для застосування санкцій до підприємств.

«На олівці» зараз 100 таких підприємств. Поступово передаємо результати розслідувань в Мінекономіки, в Мін’юст, інші відомства для подальшого опрацювання та підготовки «санкційних» рішень Кабміну та РНБО. Відомості щодо 23 підприємств вже передали, частково проти них застосовано санкції. Йдеться про активи на понад 1 млрд грн. Ми вже заблокували більше 100 млн грн на рахунках, арештували  автомобільну техніку на 220 млн», – розказав керівник БЕБ.

Як повідомлялося, «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ» та інші стратегічно важливі підприємства перейшли у власність держави. Також було націоналізовано підприємство «Мотор Січ», власником якого був В'ячеслав Богуслаєв, якого арештували в жовтні, звинувативши у державній зраді.

Нагадаємо, президент допустив продовження націоналізації підприємств в Україні.

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Теги: майно економіка Бюро економічної безпеки України

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